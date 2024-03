Cohen Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cohen & mit 2 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 2 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 97 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Kapitalmärkte", der derzeit bei 63 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an acht Tagen dominierten, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Cohen &. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Cohen & in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cohen & liegt bei 50,72 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 48,69, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Cohen & basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft, während das Anleger-Sentiment als "Gut" und die Kommunikation in den sozialen Medien als "Neutral" bewertet werden. Der Relative Strength Index zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.