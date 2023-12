Cohen Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI), ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses, wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) verwendet, um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 zu normieren. Aktuell hat der Cohen &-RSI einen Wert von 40,86, was ihn in die Kategorie "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 59,12, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt, und somit zu einem Gesamtbild, das ein "Neutral"-Rating ergibt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Cohen & wurden vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Cohen & aktuell bei 6,68 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6,82 USD und hat damit einen Abstand von +2,1 Prozent aufgebaut. Ähnliches gilt für den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der derzeit bei 6,57 USD liegt, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des "Buzz" in den sozialen Medien zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.