Cohen Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cohen &-Aktie beträgt 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 58,15 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Cohen &-Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cohen &.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) wird Cohen & als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 2 liegt, während das Branchen-KGV bei 52,33 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Investoren, die in die Aktie von Cohen & investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 15,6 % profitieren, was einen Mehrertrag von 9,9 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser höheren Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Cohen & in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch an, dass Cohen & im Vergleich zur Normalität unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.