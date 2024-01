Cohbar, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Cohbar-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,14 USD gehabt, was einer Abweichung von -65,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,81 USD, was einer Abweichung von -8,4 Prozent entspricht, und somit erhält die Aktie auch hierfür ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Cohbar in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Cohbar liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 %. Mit einer Differenz von 2,48 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, führt bei Cohbar zu einer "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 54,05. Auch der RSI25, bezogen auf 25 Tage, zeigt mit einem Wert von 50,58 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Cohbar-Aktie.