Cohbar Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Cohbar-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,88 USD weicht somit um -56 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 0,81 USD liegt, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+8,64 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Cohbar-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Cohbar-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ist festzustellen, dass bei einer Dividende von 0 % Cohbar im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,53 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cohbar liegt bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Cohbar-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".