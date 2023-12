Cogstate Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Cogstate. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsbeiträge haben sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Cogstate besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Stimmung positiv und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute positiv bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cogstate-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von -9,27 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cogstate-Aktie beträgt 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 59,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Cogstate aufgrund der Analyse der RSIs als "Neutral" eingestuft.