Cogstate Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über einen Zeitraum von vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Gespräch der Anleger überwiegend von positiven Themen bezüglich des Unternehmens Cogstate geprägt. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Cogstate-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,51 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,445 AUD, was einem Unterschied von -4,3 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (1,46 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (-1,03 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Cogstate-Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Cogstate-Aktie eine "Neutral"-Einstufung zu, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben (RSI7) und 25 Tage (RSI25). Der RSI7-Wert liegt bei 39,53, während der RSI25-Wert bei 55,08 liegt, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällig positive noch negativ Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Cogstate-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.