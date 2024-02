Cogstate Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie die Anleger verzeichneten. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cogstate gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussion in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Cogstate eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cogstate-Aktie liegt bei 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei einem Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (64,86) erhält die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cogstate.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cogstate-Aktie sich weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,48 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,165 AUD liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,33 AUD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer negativen Bewertung führt. Zusammenfassend wird Cogstate auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.