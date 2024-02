Cogobuy Aktie: Das könnte ganz eng werden!

In den letzten zwei Wochen wurde Ingdan von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Ingdan bei 1,05 HKD liegt, was -11,02 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -17,32 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich sind. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung abgeleitet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ingdan liegt bei 87,5, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 über einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt einen Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Ingdan.