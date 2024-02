Cogobuy Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Dividendenrendite von Ingdan beträgt aktuell 3,23 Prozent, was 2,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Aktie erzielte im letzten Jahr eine Rendite von -15,47 Prozent, was 5,95 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -20,4 Prozent, wobei Ingdan aktuell 4,93 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ingdan-Aktie sich sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem Durchschnitt befindet. Für den 200-Tage-Durchschnitt beträgt der aktuelle Wert 1,27 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,04 HKD liegt, was einer Abweichung von -18,11 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 1,18 HKD über dem letzten Schlusskurs von 1,04 HKD, was einer Abweichung von -11,86 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Ingdan daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ingdan aktuell 5,86, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 52 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Ingdan in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.