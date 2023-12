Cogobuy Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der fundamentale Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass Ingdan mit einem Wert von 5,86 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel". Das Branchen-KGV liegt bei 53,24, was einem Abstand von 89 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Ingdan diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die Dividende von 3,23 % wird Ingdan im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Internet & Katalog Einzelhandel" (5,56 %) als niedriger eingestuft, da die Differenz 2,34 Prozentpunkte beträgt. Daher ergibt sich aktuell die Einstufung "Schlecht".

Der Aktienkurs von Ingdan hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,47 Prozent erzielt, was 7,66 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -13,66 Prozent, wobei Ingdan aktuell 1,8 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.