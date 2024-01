Cogobuy Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Ingdan-Aktie wird in verschiedenen Bereichen bewertet, um Anlegern eine umfassende Perspektive zu bieten. Beginnend mit der Dividendenrendite, die bei 3,23 Prozent liegt und somit 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,47 Prozent für die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Dividendenpolitik der Ingdan-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) hat die Ingdan-Aktie in den letzten 7 und 25 Tagen Werte von 46 und 48,84 erzielt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da sie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ingdan liegt bei 1,35 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 1,23 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1,21 HKD erreicht, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In fundamentalen Gesichtspunkten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ingdan einen Wert von 5 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 53 haben. Dies lässt Ingdan aus fundamentaler Sicht unterbewertet erscheinen, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.