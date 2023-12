Cognyte Software Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Cognyte Software-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 4,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,5 USD liegt, was einem Unterschied von +35,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 5,04 USD liegt der letzte Schlusskurs um +28,97 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit wird die Cognyte Software-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in Social Media zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Cognyte Software in den letzten Tagen. Von insgesamt zwölf Tagen waren zehn positiv und nur zwei negativ, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich ein differenziertes Bild. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 62,71 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hindeutet. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Cognyte Software-Aktie als überverkauft eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt hingegen einen Anstieg negativer Kommentare über Cognyte Software in Social Media, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die abnehmende Diskussion und Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating der Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild der Analyseergebnisse für die Cognyte Software-Aktie, wobei die Bewertungen je nach Analysepunkt variieren.