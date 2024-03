Cognyte Software Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die technische Analyse der Cognyte Software zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 8,04 USD derzeit um +16,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich eine Einstufung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +44,6 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, was ein wichtiger Stimmungsindikator für die Aktie ist. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Cognyte Software veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Cognyte Software zeigt eine Ausprägung von 19,19, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,58, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Gesamtbetrachtung führt zu einem Rating von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend verbessert hat. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert. Insgesamt wird die Cognyte Software-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.