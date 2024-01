Cognyte Software Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft im Finanzmarkt verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten nun die Cognyte Software anhand des 7-Tage-RSI, der momentan bei 39,29 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 31,64 neutral eingestuft. Somit erhält die Cognyte Software eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cognyte Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,93 USD. Der letzte Schlusskurs (6,42 USD) weicht demnach um +30,22 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,37 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +19,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls ein "Gut"-Rating zur Folge hat.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark variiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist besonders positiv, wie aus der Auswertung der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. Positive Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der Cognyte Software-Aktie.