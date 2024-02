Cognyte Software Aktie: Bestätigung für den Knaller!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Cognyte Software deutlich zum Negativen verändert. Dies geht aus der Auswertung der sozialen Medien hervor, die die Grundlage für die Sentiment- und Buzz-Analyse bildet. Die Masse der Marktteilnehmer zeigt eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cognyte Software ist hingegen insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und die Diskussionen in den letzten Tagen konzentrierten sich auf die positiven Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cognyte Software als neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert liegt bei 54,35, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 25,82 eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse der Cognyte Software-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,42 USD lag, was einem Unterschied von +37,92 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 5,38 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.