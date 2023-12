Cognyte Software Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Anlegerstimmung gegenüber Cognyte Software war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es acht positive und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cognyte Software beträgt 0,49, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 19 und wird ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cognyte Software verläuft aktuell bei 4,66 USD, während der Aktienkurs selbst bei 6,31 USD liegt, was einen Abstand von +35,41 Prozent bedeutet. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) hat die Aktie eine Differenz von +33,4 Prozent und erhält daher ein "Gut"-Signal. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Cognyte Software-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -52,46 Prozent hinweist und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cognyte Software daher ein "Neutral"-Rating in diesem Punkt der Analyse.