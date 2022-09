Cognizant wird neuer Global Technology Services Partner von Freshfields Bruckhaus Deringer

Finanztrends Video zu Cognizant



London (ots/PRNewswire) -Cognizant wird Managed IT Services bereitstellen, um das Geschäftswachstum der globalen Anwaltskanzlei zu unterstützen und die Kundenerfahrung zu verbessernCognizant gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der globalen Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer ausgewählt wurde, um den globalen IT-Betrieb zu verwalten und die ehrgeizigen globalen Expansionspläne des Unternehmens zu unterstützen.Im Rahmen der neuen mehrjährigen Vereinbarung wird Cognizant einen 24x7 Managed Service für die IT-Infrastruktur und -Anwendungen von Freshfields bereitstellen und den Service Desk des Unternehmens verwalten. Cognizant wird auch dazu beitragen, den Fahrplan für die technologische Transformation von Freshfields zu definieren. Die Zusammenarbeit mit Cognizant wird die hohen Standards von Freshfields bei der Kundenbetreuung unterstützen, die Flexibilität verbessern und Investitionen und Innovationen in anderen Bereichen des Unternehmens vorantreiben.„Cognizant ist bereits für einige der weltweit größten Unternehmen der bevorzugte Partner für die digitale Transformation, wenn es darum geht, ihre ehrgeizigen Wachstumspläne zu unterstützen, Innovationen zu ermöglichen und die Kundenerfahrung zu verbessern", sagte Manju Kygonahally, Leiterin des Bereichs Communications, Media and Technology, Global Growth Markets bei Cognizant. „Viele Rechtsdienstleister befinden sich an einem Wendepunkt und beginnen, die digitale Transformation zu beschleunigen und ihre Unternehmen zu modernisieren. Es ist uns eine Ehre, Freshfields Bruckhaus Deringer auf seinem Weg zu unterstützen und zum Erfolg beizutragen."Globale Analystenfirmen zeichnen Cognizant kontinuierlich für seine branchenübergreifende Führungsposition aus. Analysten heben die Kundenpartnerschaften, die Skalierbarkeit, die digitalen Fähigkeiten und das Fachwissen des Unternehmens als Hauptfaktoren für die Führungsposition von Cognizant hervor.Informationen zu Freshfields Bruckhaus DeringerFreshfields Bruckhaus Deringer ist eine weltweit tätige Anwaltskanzlei mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte in der Beratung von weltweit führenden nationalen und multinationalen Unternehmen und Finanzinstituten bei bahnbrechenden und geschäftskritischen Herausforderungen. Unser Team von mehr als 2.800 Anwälten und anderen juristischen Fachleuten liefert von unseren 27 Niederlassungen in aller Welt globale Ergebnisse. Unser Engagement, unser lokales und multinationales Fachwissen und unser geschäftliches Know-how bedeuten, dass sich unsere Kunden auf uns verlassen können, wenn es darauf ankommt.Informationen zu CognizantCognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unseren Kunden dabei, Technologie zu modernisieren, Prozesse neu zu erfinden und Erfahrungen zu transformieren, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt stets die Nase vorn haben. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Wie, das sehen Sie auf www.cognizant.com oder unter @cognizant.USA Jodi Sorensen Europa / APAC Christina Indien Rashmi Vasishtjodi.sorensen@cognizant.com Schneider rashmi.vasisht@cognizant.comchristina.schneider@cognizant.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3653443-1&h=3347046778&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3653443-1%26h%3D1708755993%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1794711%252FCognizant_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1794711%252FCognizant_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1794711%2FCognizant_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cognizant-wird-neuer-global-technology-services-partner-von-freshfields-bruckhaus-deringer-301630446.htmlOriginal-Content von: Cognizant, übermittelt durch news aktuell