Cognizant: Das wahre Kursziel liegt bei 61,09 EUR

Die Aktie von Cognizant wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 61,09 EUR.

• Am 11. September 2023 verzeichnete Cognizant eine Kursentwicklung von -0,01%

• Der Guru-Rating-Wert hat sich auf 3,07 eingestellt

• Das wahre Kursziel liegt um -8,15% vom aktuellen Preis entfernt

Gestern lag die Entwicklung der Cognizant-Aktie am Finanzmarkt bei -0,01%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich insgesamt ein +0,51%-tiger Anstieg des Preises. Die Stimmung am Markt scheint daher im Moment neutral zu sein.

Trotzdem ist das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktien bei 61,09 EUR und somit um -8,15% höher als der aktuelle Preis. Obwohl einige Analysten diese Einschätzung teilen und die Aktie als starke Kaufempfehlung bewerten (4), halten andere Experten...