Cognizant erhält einen Mehrjahresvertrag von einer nationalen Versicherungsgesellschaft zur Beschleunigung der digitalen Transformation

New Delhi (ots/PRNewswire) -Öffentlicher Versicherer wählt Cognizant, um seine operative Exzellenz und zukunftsfähige Technologie-Roadmap weiter zu stärkenCognizant gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der National Insurance Company Limited (NICL) als strategischer Technologieanbieter ausgewählt wurde, um die digitale Transformation des Unternehmens zu beschleunigen und zu verwalten. NICL ist eine der führenden staatlichen Allgemeinversicherungsgesellschaften Indiens.NICL erteilte Cognizant das mehrjährige Mandat, seine Technologie-Roadmap zu verbessern, die zentralisierte, webbasierte Kernversicherungslösung zu verwalten, die mehrere Anwendungen, die zugrunde liegende technologische Infrastruktur und Sicherheit umfasst, und unter anderem Beratungsdienste anzubieten. Cognizant wird auch die Technologie-Roadmap von NICL unterstützen, indem es digitale Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Automatisierung und Microservices-basierte Architektur nutzt.Der Plan von Cognizant soll NICL dabei helfen, die Kundenerfahrung in jeder Phase ihrer Reise zu verbessern, einschließlich der Antragstellung, der Schadenbearbeitung und des Underwritings, und gleichzeitig die Geschäftsabläufe zu vereinfachen, die betriebliche Agilität und Effizienz zu steigern, die Anwendungssicherheit zu erhöhen, die Einhaltung finanzieller und gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und das Geschäftswachstum zu fördern.„Wir haben uns verpflichtet, die zukunftsweisende technologische Vision der National Insurance Company zu unterstützen und ihren Weg der digitalen Transformation zu erleichtern", sagte Achal Kataria, Vice President und India Country Head, Cognizant. „Unsere starken Fähigkeiten in der Technologieberatung und im digitalen Bereich werden wir einsetzen, um NICL dabei zu unterstützen, ein verbessertes und sicheres Kundenerlebnis zu bieten."Cognizant wurde von führenden globalen Analystenfirmen als Branchenführer in allen Sektoren, einschließlich Banken und Finanzdienstleistungen, bezeichnet. Die Analysten hoben die Kundenpartnerschaften, die Skalierbarkeit, die digitalen Fähigkeiten und die Expertise des Unternehmens als Faktoren für die Anerkennung der Führungsposition von Cognizant hervor.Erfahren Sie mehr über die Versicherungsdienstleistungen von Cognizant hier.Informationen zu Cognizant Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unseren Kunden dabei, Technologie zu modernisieren, Prozesse neu zu erfinden und Erfahrungen zu transformieren, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt stets die Nase vorn haben. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Wie, das sehen Sie auf www.cognizant.com oder unter @cognizant.Für weitere Informationen Europa / APAC Christina Indien Rashmi Vasishtwenden Sie sich bitte an: Schneider rashmi.vasisht@cognizant.comUSA Jodi Sorensen christina.schneider@cognizant.comjodi.sorensen@cognizant.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585158-1&h=2421855940&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585158-1%26h%3D3983964521%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1794711%252FCognizant_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1794711%252FCognizant_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1794711%2FCognizant_Logo.jpg)Original-Content von: Cognizant Technology Solutions Corporation, übermittelt durch news aktuell