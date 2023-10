Cognizant: Potenzial von +4,72% zum Kursziel

Die Aktienbewertung von Cognizant lässt Raum für mehr. Ein mittelfristiges Kursziel bei 67,09 EUR ergibt ein mögliches Potenzial von +4,72%. Die aktuelle Marktentwicklung bleibt neutral.

• Cognizant: Am 06.10.2023 um +0,21%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 67,09 EUR

• Guru-Rating bewegt sich auf einem Level von 3,11

Am gestrigen Handelstag gewann die Aktie des Unternehmens an Wert (+0,21%). In den vergangenen fünf Tagen kamen insgesamt +0,12% hinzu – diese Entwicklung wird neutral gesehen.

Analysten würden derzeit einen Kauf empfehlen und schließen sich damit einer optimistischen Einschätzung an (17,86% der Analysten). Eine neutrale Haltung vertreten hingegen etwa drei Mal so viele Experten (19), wohingegen nur noch zwei Stimmen zum Verkauf raten.

Insgesamt spricht das Guru-Rating ebenfalls eine positive Sprache...