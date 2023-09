Cognizant: Potenzial von +3,50% laut Analysten – Kursziel bei 67,25 EUR

Die Aktie des IT-Dienstleisters Cognizant hat gestern an der Börse einen Rückgang um -1,56% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich damit ein kumulierter Verlust von -1,25%. Die Experten im Bankensektor hatten diese Entwicklung nicht unbedingt erwartet und die Stimmung am Markt ist momentan eher pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Cognizant-Aktie liegt derzeit bei 67,25 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, könnte das Unternehmen Investoren ein Potential von +3,50% bieten. Auch wenn einige Experten aufgrund des schwachen Trends anderer Meinung sind.

Aktuell empfehlen vier Analysten den Kauf der Aktie und einer sieht sie als stark kaufenswert an. 19 Experten bewerten das Papier als Halteposition; zwei halten eine Verkaufsempfehlung für richtig.

Schließlich lässt sich dieses positive...