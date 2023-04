Cognizant: Mittelfristiges Kursziel von 59,12 €

Laut Analysten ist die Aktie von Cognizant derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 59,12 €. Dies entspricht einem Risiko für Investoren in Höhe von -8,39%.

Am gestrigen Handelstag konnte das Unternehmen jedoch eine positive Entwicklung mit einem Anstieg um +0,91% verbuchen. Auch die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage waren insgesamt positiv mit einem Plus von +0,54%.

Obwohl einige Analysten optimistisch sind und das Rating “Kauf” vergeben haben (2), halten sich die meisten Experten neutral (17) oder empfehlen sogar den Verkauf der Aktie (3). Das Guru-Rating wurde auf 2,96 korrigiert.

