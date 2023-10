Cognizant: Kursziel von 67,69 EUR

Die Aktie von Cognizant wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +4,93% des aktuellen Preises.

• Cognizant: Gestern um +0,24%

• Das Kursziel liegt bei 67,69 EUR

• Guru-Rating bleibt auf dem Niveau von 3,11

Am Vortag verbuchte die Cognizant-Aktie eine positive Entwicklung an den Finanzmärkten mit einem Zuwachs von +0,24%. Insgesamt ergibt sich im Verlauf der letzten fünf Handelstage – einer vollständigen Handelswoche – jedoch ein Minus in Höhe von -0,06%. Zum jetzigen Zeitpunkt zeigt sich der Markt daher relativ neutral gestimmt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wurde laut durchschnittlicher Einschätzung verschiedener Bankanalysten auf einen Wert von 67,69 EUR festgelegt. Gemäß dieser Prognose eröffnet sich Investoren ein Potenzial in Höhe von +4,93%. Allerdings...