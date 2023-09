Cognizant: Kursziel von 66,24 EUR nur knapp verfehlt

Die Aktie von Cognizant wird derzeit laut Analysten nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt lediglich um -0,41% unter dem aktuellen Wert.

• Cognizant legt am 11.09.2023 um -0,01% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 66,24 EUR

• Guru-Rating für Cognizant unverändert bei 3,11

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Cognizant ein Plus von -0,01% verbuchen und in der vergangenen Woche insgesamt um +0,51% zulegen. Der Markt scheint demnach momentan relativ neutral eingestellt zu sein.

Obgleich das Ergebnis überraschend kommt könnte es durchaus auch im Sinne der Bankanalysten sein: Durchschnittlich sehen sie ein mittelfristiges Kurspotential von rund 66,24 € für die Aktie vorhergesagt – eine Chance auf einen Gewinn in Höhe von -0,41%. Doch nicht alle Experten teilen diese optimistische Einschätzung nach den...