Cognizant: Kursziel von 58,82 EUR laut Analysten

Die Aktie von Cognizant ist nach Einschätzung der Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 58,82 EUR mit einem Risiko in Höhe von -1,93%.

• Cognizant verzeichnete am 21.07.2023 eine Kurssteigerung um +0,07%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,07

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +17,86%

In den letzten fünf Handelstagen sank die Aktie um 2,38%, was auf pessimistische Marktbedingungen hindeutet. Dennoch empfehlen vier Experten einen Kauf und ein Experte sieht Cognizant als aussichtsreich an. Allerdings halten sich achtzehn weitere Analysten zurück und bewerten die Aktie als “halten”, während drei es für sinnvoll halten zu verkaufen und zwei zum sofortigen Verkauf raten.

Das Guru-Rating gibt weiterhin eine positive Bewertung ab – ein Indikator dafür dass das...