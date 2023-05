Cognizant: Kursziel bei 60,55 EUR

Die Aktie von Cognizant ist laut Analysten derzeit unterbewertet und bietet ein Kurspotenzial von +3,98% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 19.05.2023 lag die Rendite bei -0,96%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 60,55 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,08

Der gestrige Handelstag brachte eine Abwärtsentwicklung von -0,96%. Über fünf Tage hinweg ergibt sich jedoch ein Plus von +0,86%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Cognizant liegt aktuell bei 60,55 EUR. Wenn die Analysten recht behalten und das Ziel erreicht wird, bietet sich Investoren ein Potenzial in Höhe von rund +4%.

Vier Experten raten zum Kauf der Cognizant-Aktie und einer sieht sie optimistisch als “Kauf”. Die meisten (16) halten es für besser zu “halten”, während drei Analysten einen Verkauf...