Cognizant: Kursziel bei 60,21 EUR

Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie von Cognizant wird derzeit nicht ihrem wahren Wert gerecht. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 60,21 EUR und damit um +1,25% höher als der aktuelle Kurs.

• Cognizant: -1,25% am 06.07.2023

• Mittelfristiges Kursziel bei 60,21 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,07

Gestern verlor die Cognizant-Aktie an Finanzkraft und fiel um -1,25%. In den letzten fünf Handelstagen hat sie jedoch insgesamt einen Zuwachs von +0,26% erzielt und befindet sich somit in einer relativ neutralen Position auf dem Markt.

Dennoch sind die Analysten optimistisch gestimmt und sehen das mittelfristige Potenzial für Anleger mit einem Plus von +1,25%. Vier Experten empfehlen einen Kauf der Aktie und ein weiterer setzt daraufhin sein Rating auf “Kauf”. Achtzehn weitere Analysten bewerten sie mit...