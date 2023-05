Cognizant: Kursziel bei 59,41 EUR und Analysteneinschätzungen

Die Aktie von Cognizant wird nach Ansicht von Experten derzeit nicht korrekt bewertet.

Das wahre Kursziel liegt bei 59,41 EUR, was einem Anstieg um +6,21% gegenüber dem aktuellen Preis entspricht.

• Cognizant verzeichnete am 10.05.2023 einen Rückgang um -0,47%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 59,41 EUR

• Das Guru-Rating für Cognizant bleibt unverändert bei 2,96

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Cognizant an Wert (-0,47%). Über eine vollständige Handelswoche hinweg wurden Verluste in Höhe von -1,98% erzielt.

Es scheint also derzeit eine eher pessimistische Stimmung am Markt zu herrschen.

Ob dies auch den Erwartungen der Bankanalysten entsprach? Die Wahrnehmung ist jedenfalls eindeutig.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie auf 59,41 EUR geschätzt.

Im Durchschnitt sind sich...