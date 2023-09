Cognizant: Kurspotenzial von +3,50% auf 66,72 EUR

Die Aktie von Cognizant hat am gestrigen Handelstag eine negative Kursentwicklung in Höhe von -1,56% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Rückgang um -1,25%. Der Markt zeigt sich derzeit relativ pessimistisch.

Dennoch sind die Bankanalysten durchschnittlich der Meinung, dass die Aktie mittelfristig ein Potenzial bis zu einem Kursziel von 66,72 EUR bietet. Dies entspricht einer Steigerung um +3,50%.

Vier Analysten empfehlen aktuell einen starken Kauf der Aktie und ein weiterer sieht sie als “Kauf”. Die Mehrheit (19 Experten) bleibt neutral (“halten”) und zwei Analysten sprechen sogar von einem Verkauf. Das Guru-Rating beläuft sich unverändert auf 3,11.

Eine positive Einschätzung des Unternehmensanteils teilen insgesamt +17,86% aller betrachteten Analysten.