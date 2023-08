Cognizant: Experten sind optimistisch - Kursziel bei 60,65 EUR

Die Aktie von Cognizant hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert gewonnen und liegt am gestrigen Tag bei einem Plus von +0,04%. Analysten bewerten die Aktie als unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt derzeit 60,65 EUR mit einer möglichen Rendite von -6,48%.

• Am 25.08.2023 stieg die Aktie um +0,04%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 60,65 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,07

4 Analysten empfehlen einen Kauf der Cognizant-Aktien und ein weiterer gibt eine positive Bewertung ab.

18 Experten halten ihre Position neutral und drei raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating ist auf dem Niveau “Guru-Rating ALT” geblieben.

Diese Einschätzungen zeigen eine optimistische Stimmung seitens der Bankanalysten mit einem positiven Trend-Indikator für Cognizant.