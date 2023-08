Cognizant: Analysten sehen erhebliches Potenzial - Kursziel bei 59,45 EUR

Die Aktien von Cognizant haben am gestrigen Handelstag um +0,75% zugelegt. In der vergangenen Woche verzeichnete das Unternehmen eine Kursentwicklung von +7,53%, was auf eine positive Stimmung seitens der Anleger schließen lässt.

Laut den durchschnittlichen Schätzungen von Bankanalysten ist das mittelfristige Kursziel für Cognizant bei 59,45 EUR angesiedelt. Dies impliziert ein Potential in Höhe von -7,72%. Einige Experten sind jedoch skeptisch gegenüber dieser Annahme und teilen nicht die gleiche Einschätzung.

Vier Analysten bewerten die Aktie als starken Kaufempfehlung und einer sieht sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Die meisten Analystengruppen bewerten die Aktie neutral (18 Empfehlungen mit dem Rating “halten”) während drei andere meinen, dass es sich lohnt zu verkaufen und zwei weitere sogar sofort zu verkaufen...