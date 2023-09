Cognizant: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 60,43 EUR

Cognizant konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,17% erreichen und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +1,57%. Die Stimmung ist dementsprechend optimistisch.

Doch wie sehen die Bankanalysten die Lage? Im Durchschnitt gehen sie davon aus, dass das mittelfristige Kursziel für Cognizant bei 60,43 EUR liegt. Sollte dies eintreffen, ergibt sich derzeit eine potentielle Rendite von -8,66%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit.

Konkret empfehlen vier Analysten den Kauf der Aktie und ein weiterer bewertet sie als “Kauf”. Achtzehn Experten halten sich neutral mit einer Bewertung als “halten”, während drei andere sie zum Verkauf empfehlen. Zwei Experten sind sogar der Meinung, dass ein sofortiger Verkauf...