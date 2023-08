Cognizant: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 60,08 EUR

Die Aktie von Cognizant musste am gestrigen Tag eine Abwertung von -2,42% hinnehmen. In den letzten fünf Tagen ergibt sich damit ein Verlust von -0,80%. Trotzdem wird die Stimmung am Markt als neutral bezeichnet.

Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel für Cognizant bei 60,08 EUR liegt. Das bedeutet ein mögliches Risiko in Höhe von -5,56% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und auch das Guru-Rating bleibt mit 3,07 unverändert positiv.

Von insgesamt 28 Bewertungen gibt es vier “starke Kaufempfehlungen” und eine Kaufempfehlung mit optimistischer Haltung. Die Mehrheit der Bewertungen fällt jedoch unter “halten”. Drei Analysten sprechen sich sogar für einen Verkauf aus und zwei weitere empfehlen sogar sofortigen Verkauf.

Auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, zeigt die...