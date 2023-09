Cognizant: Analysten sehen Kurspotenzial von 61,09 EUR

Die Aktie des Technologieunternehmens Cognizant wird derzeit nach Meinung von Experten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 61,09 EUR und würde Investoren einen potentiellen Gewinn in Höhe von -8,15% eröffnen.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Cognizant-Aktie an der Börse ein minimales Minus von -0,01%. Über eine vollständige Handelswoche hinweg kann allerdings ein Plus von +0,51% verbucht werden. Die momentane Marktstimmung scheint neutral zu sein.

Insgesamt sind sich vier Analysten sicher, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Ein weiterer Experte teilt diese positive Einschätzung mit einem “Kauf”-Rating. Achtzehn Analysten empfehlen aktuell das Halten der Wertpapiere und drei Finanzexperten raten zum Verkauf der Anteile oder gar zum sofortigen Verkaufserfolg. Momentan sprechen somit rund 17,86% aller...