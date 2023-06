Cognizant: Analysten sehen Kurspotenzial von 0,68% auf 59,90 EUR

Die Aktie von Cognizant hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,78% verzeichnet. Gestern legte sie um weitere +0,53% zu. Die Stimmung am Markt ist momentan optimistisch.

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 59,90 EUR hat – ein Potenzial von +0,68%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Vier Analysten setzen auf einen starken Kauf der Aktie und einer sieht sie als Kauf an. Sechzehn Experten halten die Aktie für neutral bewertbar (halten), während drei Anleger raten davon ab (verkaufen). Zwei Expert(en) sind sogar der Auffassung, dass man Cognizant sofort verkaufen sollte.

Das Guru-Rating blieb jedoch unverändert bei 3,08.