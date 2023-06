Cognizant: Aktienkurs liegt unter dem wahren Kursziel von 60,98 EUR

Die Cognizant-Aktie ist nach Ansicht der Analysten derzeit nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel beträgt 60,98 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +3,47%. Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt hat eine positive Trendwende eingeleitet mit einem Anstieg um +2,05%, was sich in einer Summe von +1,85% für die vergangene Woche widerspiegelt.

• Cognizant stieg am 12.06.2023 um weitere +2,05%

• Guru-Rating bleibt bei 3,08

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +19,23%

Die Mehrzahl der Bankanalysten zeigt sich optimistisch über das mittelfristige Potenzial der Aktie von Cognizant und empfiehlt sie als starken Kauf (4). Eine neutrale Haltung nehmen jedoch weitaus mehr Experten ein (16), während einige wenige die Aktie zum Verkauf empfehlen (3) oder sogar sofort verkaufen würden (2).

Insgesamt ist das...