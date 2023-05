Cognizant: Aktie unterbewertet - Kursziel 60,30 EUR

Die Cognizant-Aktie wird derzeit von den Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei €60,30 und bietet damit ein potenzielles Wachstum von +4,45%.

• Cognizant legt am 17.05.2023 um +1,26% zu

• Guru-Rating bleibt mit 3,08 gleich

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +19,23%

Am letzten Handelstag verzeichnete die Cognizant-Aktie ein Plus von +1,26%, was in einer Woche einen Anstieg von insgesamt +1,42% bedeutete. Der Markt scheint somit relativ optimistisch eingestellt zu sein.

Während einige Experten noch immer skeptisch bleiben und die Aktie zum Verkauf empfehlen würden (insgesamt drei), bezeichnen vier Analysten sie als starken Kauf und ein weiterer teilt diese Einschätzung ebenfalls. Sechzehn Experten halten eine neutrale Bewertung (“halten”) für angemessen und einer sieht die Aktie...