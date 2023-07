Cognizant: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 59,77 EUR

Die Cognizant-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 59,77 EUR und damit um -1,68% über dem aktuellen Kurs.

• Cognizant am 10.07.2023 mit +1,99%

• Guru-Rating von Cognizant bleibt das selbe mit 3,07

• Positive Einschätzung laut Trend-Indikator “Guru-Rating”

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Cognizant ein Plus von +1,99%. In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung bei insgesamt +1,65%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten beträgt aktuell 59,77 EUR und könnte somit Investoren einen Gewinn in Höhe von -1,68% ermöglichen. Allerdings sind sich nicht alle Analysten einig – während vier Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und einer sie zum Kauf rät (Rating:...