Cognizant: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 58,82 EUR

Die Aktie von Cognizant hat nach Ansicht der Analysten ein mittelfristiges Potenzial, das derzeit nicht ausgeschöpft wird. Das Kursziel liegt bei 58,82 EUR und damit um -1,93% über dem aktuellen Wert.

• Am 21.07.2023 legte die Cognizant-Aktie um +0,07% zu

• Guru-Rating weiterhin stabil bei 3,07

• Positiver Trend-Indikator “Guru-Rating ALT” konnte gehalten werden

Trotz des Anstiegs von +0,07% am gestrigen Tag weist die Aktienperformance in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -2,38% auf. Diese negative Entwicklung spiegelt sich jedoch nicht in der Einschätzung vieler Bankanalysten wider.

Das durchschnittliche Kurspotenzial für Cognizant beträgt aktuell 58,82 EUR und könnte somit Investoren eine Rendite von bis zu -1.93 % bescheren. Doch trotz dieser positiven Prognose sind einige Analytiker skeptisch gegenüber...