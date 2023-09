Cognizant: Aktie ist unterbewertet - Kursziel 66,73 EUR

Nach Einschätzung von Experten ist die Cognizant-Aktie derzeit deutlich unterbewertet. Das wahre Kurspotenzial liegt bei einem Plus von +2,05% im Verhältnis zum aktuellen Preis.

• Cognizant gewinnt am 22.09.2023 um +0,58%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 66,73 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,11

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Cognizant ein Wachstum um +0,58%. In den letzten fünf Tagen lag das Ergebnis jedoch insgesamt und somit über eine vollständige Handelswoche hinweg bei -0,87%, was auf eine momentan relativ neutrale Markteinschätzung hindeutet.

Ob diese Entwicklung den Erwartungen der Bankanalysten entspricht? Die Stimmung in jedem Fall ist eindeutig.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für die Cognizant-Aktie 66,73 EUR.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten lässt darauf...