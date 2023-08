Cognizant Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Cognizant am 10.08.2023, 00:14 Uhr, mit dem Kurs von 70.26 USD. Die Aktie der Cognizant wird dem Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" zugeordnet.

Die Aussichten für Cognizant haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Cognizant mit einem Wert von 14,45 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "IT-Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 99,79 , womit sich ein Abstand von 86 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Derzeit schüttet Cognizant niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 2,11 Prozentpunkte (1,78 % gegenüber 3,89 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Cognizant erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 5 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Cognizant-Wertpapier vom letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (68,2 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -2,93 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 70,26 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Cognizant erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.