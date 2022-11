Cognizant Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Per 28.11.2022, 19:01 Uhr wird für die Aktie Cognizant am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 60.42 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Die Aussichten für Cognizant haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Cognizant beträgt das aktuelle KGV 14,45. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 141,72. Cognizant ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Cognizant erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 7 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Cognizant aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (72,18 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 18,49 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 60,92 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Cognizant erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Cognizant derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 71,7 USD, womit der Kurs der Aktie (60,92 USD) um -15,03 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 59,14 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +3,01 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cognizant-Analyse vom 30.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cognizant jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cognizant-Analyse.

Cognizant: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...