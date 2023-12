Cognizant Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Cognizant ist derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel wird um -4,08% unter dem aktuellen Kursniveau gesehen.

Aktuelle Kursentwicklung und Prognose

Am 29. Dezember 2023 verzeichnete Cognizant einen Rückgang von -0,41% am Finanzmarkt. Das aktuelle Kursziel für Cognizant liegt bei 65,47 EUR, so das einhellige Urteil der Bankanalysten. Das Guru-Rating für Cognizant bleibt unverändert bei 3,17.