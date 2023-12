Cognizant Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Anlegerstimmung für Cognizant ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 negative und 2 positive Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten ihre Empfehlungen abgegeben haben, bewerten Cognizant insgesamt neutral, da 2 Kaufempfehlungen, 4 neutrale und 2 schlechte Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Cognizant liegt bei 68,88 USD, was einer prognostizierten negativen Kursentwicklung von -9,26 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, dass die Cognizant-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI von 5,81) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI von 19,76) überverkauft ist. Daher erhält sie in diesem Punkt eine positive Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat sich die Aktie von Cognizant mit einer Rendite von 30,52 Prozent sehr gut entwickelt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.