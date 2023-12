Cognition Therapeutics Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der aktuelle RSI-Wert der Cognition Therapeutics-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 46, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird es mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 38,15 ebenfalls neutral. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Cognition Therapeutics.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 1,85 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1,68 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Ergebnis, wodurch die Cognition Therapeutics-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Cognition Therapeutics. Es gab in den letzten 8 Tagen hauptsächlich positive Themen in der Diskussion, ohne negative Diskussionen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Änderung der Stimmungsrate im Zusammenhang mit Cognition Therapeutics. Dadurch wird der Wert insgesamt als "Gut" eingestuft.