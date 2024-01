Cognex Aktie: Das wird teuer!

In den letzten Wochen konnte bei Cognex eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen beobachtet wurde. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Trotzdem wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt wird Cognex daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Von Analysten wird die Cognex-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet. Diese Bewertung setzt sich aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Cognex vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (51,75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 35,47 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Cognex eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der gleitende Durchschnittskurs der Cognex beläuft sich mittlerweile auf 46,4 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 38,2 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 38,05 USD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cognex-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und stuft das Wertpapier als "Neutral" ein. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Cognex damit ein "Schlecht"-Rating.