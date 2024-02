Cognex Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

In den letzten 12 Monaten haben Analysten zweimal eine positive Bewertung, dreimal eine neutrale und keine negative Bewertung für Cognex abgegeben. Langfristig wird dem Unternehmen daher von institutioneller Seite aus ein "Neutrales" Rating verliehen. Es gibt keine neuen Analystenupdates für Cognex aus dem letzten Monat. Die Analysten haben sich auch mit dem aktuellen Kurs von 38,13 USD befasst und erwarten eine Entwicklung von 35,72 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 51,75 USD führt. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet, und insgesamt erhalten die institutionellen Analysten daher eine "Gute" Bewertungsstufe.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cognex derzeit bei 44,76 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 38,13 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -14,81 Prozent zum GD200 und einer "Schlechten" Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 38,63 USD, was zu einem Abstand von -1,29 Prozent führt und somit eine "Neutrale" Bewertung ergibt. Die Gesamtbewertung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,74 Prozent, was 11297,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 11298,03) liegt. Die Dividendenpolitik von Cognex erhält daher eine "Schlechte" Bewertung. Diese Bewertung wird anhand der Dividendenrendite im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs vorgenommen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Cognex-Aktie veröffentlicht. In den vergangenen Tagen wurde jedoch vermehrt über negative Themen rund um Cognex diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutralen" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutrale" Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Sollten Cognex Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Cognex jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cognex-Analyse.

Cognex: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...