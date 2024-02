Cognex Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI für Cognex liegt bei 28,81, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,21, was auf eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage hinweist. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cognex aktuell 51,46, was 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Cognex in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung basiert auf 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, davon waren 2 "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Cognex, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 54 USD, was ein Aufwärtspotential von 36,36 Prozent bedeutet. Basierend auf diesem Kursziel erhält Cognex eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt erhält Cognex somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.