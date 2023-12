Cognetivityeuroc. Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Cognetivity Neurosciences wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" bewertet, da der GD200 bei 0,21 CAD liegt und der Aktienkurs (0,02 CAD) um -90,48 Prozent darüber liegt. Auch der GD50 von 0,09 CAD in den vergangenen 50 Tagen entspricht einer Abweichung von -77,78 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche negative Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte negative Auffälligkeiten, weshalb dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. Die Stärke der Diskussion wurde dagegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Cognetivity Neurosciences für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Diskussion in den Social Media zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Cognetivity Neurosciences. Es gab insgesamt zwei positive und sieben negative Tage, während es an vier Tagen keine eindeutige Richtung gab. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Cognetivity Neurosciences deshalb eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Cognetivity Neurosciences momentan weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Allerdings wird das Unternehmen auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse führt.